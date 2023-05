Pierre Fabre gibt den Beginn des EU-Zulassungsverfahrens für Vibegron zur Behandlung überaktiver Blasen bekannt

CASTRES, Frankreich, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die exklusive Lizenzvereinbarung mit der Urovant Sciences GmbH gab Pierre Fabre heute den Beginn des EU-Zulassungsverfahrens (zentralisiertes Verfahren) für Vibegron bekannt. Vibegron ist ein neuartiger, potenter und selektiver humaner Beta-3-Adrenozeptor-Agonist (β3-AR-Agonist), der eine Muskelentspannung herbeiführt, um die Blasenkapazität zu erhöhen und die Symptome einer überaktiven Blase (Overactive Bladder, OAB) zu lindern.

Der Antrag stützt sich auf die positiven Daten der zulassungsrelevanten, randomisierten, doppelblinden und aktiv (Tolterodin-)kontrollierten multizentrischen Phase-3-Studien bei Patienten mit Symptomen einer überaktiven Blase, der Studie RVT-901-3003, in der die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit von Vibegron (in einer Dosis von 75 mg) untersucht wurde, und ihrer Erweiterung, der Studie RVT-901-3004, in der die langfristige Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Vibegron untersucht wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass Vibegron mehrere günstige Eigenschaften besitzt, die seine Verwendung als neuer β3-AR-Agonist für die symptomatische Behandlung von Harndrang, erhöhter Miktionszahl und/oder Dranginkontinenz, wie sie bei erwachsenen Patienten mit OAB-Syndrom auftreten können, unterstützen.