Highlights der valantic SAP S/4HANA-Studie Die Trends 2023

München (ots) - Umfrage: So denken Kunden über SAP, Cloud, BTP und S/4HANA



Highlights der valantic SAP S/4HANA-Studie: Die Trends 2023



Das Digital Solutions-, Consulting- und Software-Haus http://www.valantic.com/

fragt im Jahresturnus seit 2018 SAP-Expert*innen aus der DACH-Region nach dem

Stand der Dinge in puncto S/4HANA-Migration, nach Investitionsabsichten,

präferierten Technologien und Business-Chancen. Der Vergleich mit den

Umfrage-Ergebnissen erlaubt es, Langfrist-Trends zu erkennen und Entwicklungen

abzuschätzen.



Die Migration auf SAP S/4HANA bleibt für die SAP-Anwenderunternehmen der

DACH-Region ein strategisches Thema. Insgesamt ein gutes Fünftel (21 Prozent)

hat den Migrationsprozess bereits abgeschlossen und arbeitet produktiv mit

S/4HANA . Drei Viertel haben die digitale Transformation auf SAPs

Zukunftsplattform aber noch vor sich, und das Migrationstempo hat, das zeigt der

Jahresvergleich, leicht abgenommen. Geopolitisch und finanziell haben viele

Unternehmen schwierige Jahre hinter sich, was nach Einschätzung der

Berater*innen von valantic auch eine Rolle für die zurzeit etwas rückläufige

Begeisterung spielen mag.