Klage gegen Lidl eingereicht Deutsche Umwelthilfe erneuert Kritik an Einweg-Plastikflaschen des Discounters und geht gerichtlich gegen den Vorwurf von Falschbehauptungen vor

Berlin (ots) -



- DUH klagt beim Landgericht Berlin gegen Lidls Vorwurf, Falschbehauptungen zu

dessen Einweg-Plastikflaschen zu verbreiten

- DUH bekräftigt bisherige Kritikpunkte am Einwegflaschensystem des Discounters

- Von Lidl gegen die DUH erhobene Unterlassungsansprüche sind grammatikalische

Spitzfindigkeiten, die an der geäußerten Kritik nichts ändern



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht gerichtlich gegen den durch Lidl geäußerten

Vorwurf "erneuter Falschbehauptungen" im Zusammenhang mit dessen Einweg-Kampagne

vor. Lidl wirbt seit Wochen mit einem Millionenetat für seine neuen

Einweg-Plastikflaschen mit der Behauptung, dass diese mindestens ökologisch

gleichwertig mit vergleichbaren Mehrwegflaschen seien. Die DUH kritisiert die

Einweg-Plastikkampagne unter anderem wegen der Nutzung von zum Teil bis zu zehn

Jahre alten Durchschnittsdaten aus dem Mehrwegbereich, Materialverlusten bei

Recyclingprozessen und der fehlenden Übertragbarkeit des Lidl-Recyclingsystems

auf die gesamte Getränkebranche. Darauf reagierte Lidl am 3. Mai 2023 mit einer

Pressemitteilung und warf der DUH die Verbreitung von Falschbehauptungen vor.

Die DUH bekräftigte daraufhin alle bisherigen Kritikpunkte als sachlich richtig

und forderte Lidl deshalb am 16. Mai 2023 durch die Abgabe einer

Unterlassungserklärung dazu auf, den Vorwurf falscher Behauptungen

zurückzuziehen. Da der Discounter dieser Aufforderung nicht nachkam, sieht sich

der Umweltverband dazu gezwungen, gerichtlich gegen Lidl vorzugehen und hat am

heutigen Tag beim Landgericht Berlin Klage eingereicht.