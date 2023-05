Das neue Batterie-Verbindungssystem von Interplex für EV-Batterien der nächsten Generation

Am Dienstag, den 23. Mai, wird Maarten Langendonk, VP of Manufacturing Engineering bei Interplex, ab 12:05 Uhr mit anderen Branchenexperten an der Podiumsdiskussion „The Future in Battery & EV Sustainability" teilnehmen. Am nächsten Tag um 10:45 Uhr wird Randy Tan, Product Portfolio Director bei Interplex, eine technische Präsentation im Rahmen der Session „Battery Manufacturing and Quality" halten. Unter dem Titel „How to address sustainability and cost pressure with customized battery interconnect solutions" wird Tan neue Technologien für EV- Batteriestromabnehmer vorstellen und dabei auf Probleme eingehen, mit denen viele OEMs und Batteriehersteller konfrontiert sind, darunter Kostendruck und Nachhaltigkeitsanforderungen.

„Es gibt zwei wichtige Ziele, die Hersteller von Elektrofahrzeugen, ihre Batterielieferanten und Technologiepartner angehen müssen – steigende Kosten und Nachhaltigkeit", sagt Randy Tan, Product Portfolio Director bei Interplex. „Unsere Cell-PLX-Plattform automatisiert den Prozess der Batterieverschaltung – eine Lösung für hohe Stückzahlen, die erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglicht. Außerdem bietet sie effektive Vorteile beim Recycling und beim Austausch von Zellen, was sich positiv auf die Umwelt auswirken kann."

Wenn Sie den Besuch der Battery Show planen und daran interessiert sind, die Batterieverbindungsexperten von Interplex kennenzulernen, besuchen Sie Interplex am Stand 8-B30 oder besuchen Sie den Link hier .

Informationen zu Interplex

Interplex, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Verbindungslösungen und hochpräziser Produkte, ist die erste Adresse für die Lösung komplexer Designaufgaben in den Bereichen Elektromobilität, Medizin und Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Wir schaffen Werte, indem wir unseren Kunden helfen, ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken. Dies erreichen wir, indem wir unser einzigartiges multidisziplinäres Know-how aus den elektromechanischen und mechanischen Disziplinen nutzen. Als langjähriger Innovator und zuverlässiger Zulieferer der E-Mobilitätsbranche ist Interplex ein entscheidender Wegbereiter bei der Entwicklung kritischer Produkttechnologien für effiziente Batterien, Motoren, Stromverteilungssysteme, Brennstoffzellenkomponenten und fortschrittliche Montageprozesse.

Interplex hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter an 20 Standorten in 13 Ländern sowie in sechs großen FuE-Zentren, in denen alle Aktivitäten sozialverträglich und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.interplex.com

