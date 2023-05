Stehen diese FinTechs vor dem Comeback?

Eine weitere Halbwahrheit gefällig? Es ist ein eindeutiger Rezessions-Indikator, dass Banken die Kreditvergabe einschränken . So war es bisher immer und das ist auch nachvollziehbar, denn Liquidität ist der Sauerstoff der Wirtschaft (und der Börse) und wenn die Banken Konsumenten und Unternehmen den Geldhahn zudrehen, dann werden deren Ausgaben und Investitionen abgewürgt und damit die gesamte Wirtschaft. Aber... Banken verlieren als Finanzierungsquellen für Privatleute und Unternehmen zunehmend an Bedeutung und dieser Trend beschleunigt sich seit einigen Jahren immer stärker. Das beklagt auch Jamie Dimon , CEO der größten US-Bank JPMorgan Chase und nach Aussage von Star-Investor Warren Buffett der beste Banker unserer Zeit.

Also zurück zu den Halbwahrheiten, mit denen wir gerade konfrontiert sind: Die Aktien nähern sich ihren Allzeithochs. Ja, der DAX notiert über 16.000 Punkten und damit beinahe auf Allzeithoch, der Dow Jones hat weniger als 10% zu klettern bis zu seinem Allzeithoch bei 36.800 Punkten, die er Ende 2021 markierte und dem S&P 500 fehlt annähernd genauso viel, während die NASDAQ noch deutlich mehr aufzuholen hat. Und doch... es sind vor allem die großen Technologie-Werte Apple und Microsoft , die die US-Börsen nach oben gezogen haben, während die breite Masse an Aktien dem Aufschwung hinterher sieht. Es fehlt also an Marktbreite und das sollte durchaus als Risikofaktor angesehen werden.

Dabei steigen die Börsen langfristig mit rund 8% pro Jahr und da sind bereits die ganzen Crashs, kriege, Pandemien usw. eingerechnet. Sie stiegen an der „Wall of Worries“ , der Mauer der Angst. Die gehört dazu, die spielt immer mit und Anleger müssen sie als Fakt akzeptieren. Oder die Finger von Aktien lassen. Eine weitere Alternative gibt es nicht.

FinTechs Opendoor, StoneCo, SoFi – Are you ready for the comeback?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer