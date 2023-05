Thorsten Bader erklärt die 4 Erfolgsfaktoren im Employer Branding für die Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitergewinnung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Monheim (ots) - Thorsten Bader ist der Geschäftsführer des Medienunternehmens AFMedia. Gemeinsam mit seinem Team vermittelt er Unternehmern und Selbstständigenwertvolles Wissen in den Bereichen Steuern, Immobilien und Unternehmertum. Mitseinem Coaching deckt der Experte alle wichtigen Bereiche ab, um den Kunden derAF Media dabei zu helfen, ihre Steuern zu optimieren, Immobilienvermögenaufzubauen und Asset Protection zu betreiben. Hier erfahren Sie, worauf es beigezieltem Employer Branding zu achten gilt.In der modernen Geschäftswelt wird es zunehmend schwieriger, qualifizierteFachkräfte zu gewinnen und zu binden. Während Unternehmen noch vor wenigenJahren fast immer zwischen mehreren Kandidaten für ihre offenen Stellenauswählen konnten, scheint der Arbeitsmarkt heute nahezu leergefegt.Unternehmen, denen es nicht gelingt, sich nach außen hin als attraktiverArbeitgeber zu präsentieren, laufen Gefahr, im "War for Talents" abgehängt zuwerden. "Herkömmliche Versprechungen wie eine gute Bezahlung, flache Hierarchienoder ein gesundes Betriebsklima reichen in der heutigen Zeit nicht mehr aus, umqualifiziertes Personal zu gewinnen und zu binden", weiß Thorsten Bader von derMarketingagentur AF Media. "Die Arbeitswelt hat sich verändert: Angesichts deszunehmenden Fachkräftemangels müssen Arbeitgeber neue Wege finden, um geeigneteMitarbeiter anzuziehen. Eine Lösung dafür liegt im Employer Branding."Thorsten Bader, der selbst als Geschäftsführer positive Veränderungen in derUnternehmenskultur herbeigeführt hat, weiß aus eigener Erfahrung um dieBedeutung des Employer Brandings für die Mitarbeiterzufriedenheit undMitarbeitergewinnung. Durch gründliche Analysen und tiefgehende Befragungenkonnte er wichtige Erkenntnisse in diesem Bereich gewinnen und umsetzen. "Damitdas Employer Branding funktioniert, muss es auf einer starken Strategiebasieren", betont der Experte. "Diese Strategie bildet das Fundament allerMaßnahmen, die ergriffen werden, um die eigene Arbeitgebermarke zu stärken. Wirddie Employer Brand sorgfältig entwickelt und konsequent gelebt, können sichUnternehmen über zahlreiche positive Effekte freuen." Worin diese im Detailliegen und welche vier Erfolgsstrategien Unternehmen in diesem Zusammenhangumsetzen sollten, hat Thorsten Bader im Folgenden zusammengefasst.1. Sinnhaftigkeit und TeamgeistDer größte Erfolgsfaktor im Employer Branding beruht auf den Bedürfnissen derHigh Performer - jener Mitarbeiter also, die ihrer Arbeit mit viel Freude,Engagement und Expertise nachgehen. Für derart qualifizierte Arbeitnehmer ist esentscheidend, in ihrer Tätigkeit einen Sinn zu sehen. Sie möchten das Gefühl