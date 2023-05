NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag im frühen Handel in unterschiedliche Richtungen bewegt. Während der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial leicht nachgab, ging es an den technologielastigen Nasdaq-Börsen nach oben.

Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der politische Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Eine Einigung ist weiterhin nicht in Sicht. Präsident Joe Biden will in einigen Stunden mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Haushaltsvereinbarung besprechen, um einen Zahlungsausfall abzuwenden. Weitere Gespräche dürften folgen, denn der Anfang Juni drohende Zahlungsausfall könnte nicht nur der weltgrößten Volkswirtschaft schaden, sondern auch eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen.