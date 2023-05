OHB-Projektleiter Schneider "Mit der Heinrich-Hertz-Mission demonstriert das Systemhaus OHB seine Fähigkeit, komplexe und sichere Telekommunikationssysteme zu realisieren." (FOTO)

Bremen (ots) - Der Abschied rückt immer näher: Am 16. Juni wird der

Kommunikationssatellit "Heinrich Hertz" der Deutschen Raumfahrtagentur im

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) seine Reise in den Weltraum

antreten. Für die nötige Reisegeschwindigkeit wird die letzte Ariane-5-Rakete

sorgen. Ehe es in luftige Höhen gehen wird, gab es am Boden allerdings noch

einiges zu tun: Die letzten Checks im Rahmen der Launch-Kampagne auf dem Gelände

des Weltraumbahnhofs Kourou in Französisch-Guayana standen an. Als industrieller

Hauptauftragnehmer ist der Raumfahrtkonzern OHB auch dafür verantwortlich, die

Startkampagne zu begleiten und die finalen Tests am Satelliten durchzuführen,

die nun erfolgreich abgeschlossen sind.



Für die Launch-Vorbereitungen ist ein bewährtes OHB-Team auf dem Weltraumbahnhof

in Aktion. Zur festen Truppe gehört der OHB Launch Campaign Manager Niklas

Voigt, der die vergangenen Wochen mit seinem Team die letzten Meilensteine der

Startkampagne abgearbeitet hat: "Alle Healthchecks des Satelliten, bei denen

getestet wird, ob irgendwelche Probleme nach dem langen Transport aufgetreten

sind, waren erfolgreich. Auch das Antriebssystem ist für den Start bereit. Wir

haben den Satelliten bereits in Flugkonfiguration versetzt."