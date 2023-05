Neue Leverage Shares ETPs ermöglichen europäischen Anlegern Zugang zu TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities)

London (ots) - Leverage Shares, ein führender Anbieter von Exchange Traded

Products (ETPs), kommt mit einer Reihe an neuen Produkten an die London Stock

Exchange. Der thematische Schwerpunkt liegt dabei auf dem Inflationsschutz. Das

Listing dieser neuen ETPs an der Deutschen Börse soll in Kürze erfolgen.



Mit Staatsanleihen, TIPS oder sehr prominenten Unternehmen als zugrundeliegenden

Werten umfasst das neue Sortiment von Leverage Shares dem aktuellen

Marktgeschehen angepasste Produkte zur Diversifizierung und zur Sicherstellung

von Stabilität. Im Vordergrund steht die Verringerung des Gesamtrisikos im

Portfolio und - angesichts steigender Volatilitäten an den Märkten - die

Hinwendung zu stabilen Einkommensquellen. Für Liquidität sorgt dabei der

Umstand, dass die Basistitel an den großen Börsen gehandelt, und somit leicht

gekauft und verkauft werden können. Dies kann für Anleger, die ihr Portfolio

schnell umschichten wollen, besonders nützlich sein.