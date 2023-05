Das Guangming-Werk von KSTAR hat die Auszeichnung „National Green Factory" erhalten

SHENZHEN, China, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- KSTAR (002518.SZ), ein führender Lieferant für Rechenzentrumsinfrastruktur, gab bekannt, dass sein Werk im Distrikt Guangming, Shenzhen, vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie als„National Green Factory" ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung ist ein weiterer „grüner Erfolg" für KSTAR, nachdem es als ein beispielhaftes Unternehmen in den Bericht „Coporate Net Zero Pathway" von UN-Agenturen aufgenommen wurde, der Anstrengungen von Unternehmen auszeichnet, um Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Grüne Anlage mit kohlenstoffarmer Energieversorgung

Unser Ziel ist es, ein verantwortungsvolles Unternehmen zu sein, das sich zum Ziel gesetzt hat, Umweltauswirkungen zu minimieren und eine gesunde Gemeinschaft zu fördern, und KSTAR setzt sich schon seit langem für grünes Wachstum ein. In der frühen Phase des Anlagenbaus entwickelte Guangzhou KSTAR ein PV-System auf dem Dach, das jährlich etwa 0,6 Millionen Kilowattstunden Ökostrom erzeugen kann, wodurch die Kohlendioxidemissionen um 220,4 Tonnen reduziert werden konnten.

Grüne Lieferkette

Darüber hinaus hat KSTAR ein System für nachhaltige Entwicklung erstellt, das über die gesamte Lieferkette hinweg läuft und 2005 die Zertifizierung ISO4001 erhalten hat. Das Unternehmen arbeitet nur mit Lieferanten zusammen, die Sozial- und Umweltstandards einhalten und Energieverschwendung reduzieren, indem nicht gefährliche Materialien, Energiesparanlagen und Recyclingressourcen verwendet werden.

Grüne Produkte und Lösungen

In den letzten Jahren hat China die Transformation in Richtung sauberer und kohlenstoffarmer Energie beschleunigt. Dabei spielen die Produkte, Technologien und Lösungen von KSTAR eine wichtige Rolle für die rasche Entwicklung sauberer Energie des Landes.

In der Rechenzentrumsbranche bietet KSTAR eine vollständige Produktpalette an, einschließlich Energy-Star-zertifizierter UPS-Lösungen, Präzisionsklimaanlagen mit 30 % Energieeinsparung und modulare Rechenzentrumslösungen, die dazu beitragen, den Energieverbrauch der Branche zu senken. In der Fotovoltaik- und Energiespeicherbranche sind PV- und ESS-Lösungen des Unternehmens weltweit an mehreren großangelegten PV-Kraftwerken und ESS-Wohnprojekten mit einer Gesamtkapazität von 42 GW beteiligt.

Informationen zu KSTAR

Das 1993 gegründete Unternehmen Shenzhen KSTAR Science and Technology Co. Ltd. (KSTAR) ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für UPS, modulare Rechenzentren, PV und ESS. Dem neuesten Bericht von Omida zufolge ist KSTAR der fünftgrößte Akteur auf dem globalen UPS-Markt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.kstar.com. Für Vertriebsanfragen senden Sie bitte eine E-Mail an sales@kstar.com.

