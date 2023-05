Investitionsanreize für grüne Technologien erforderlich / Appell anlässlich der Messe "E-World" in Essen

Berlin / Essen (ots) - Damit in Deutschland künftig genügend bezahlbare

klimafreundliche Energie zur Verfügung steht, sind jetzt klare, gut zu

beschreitende Klimapfade erforderlich. Der Einstieg in neue

Klimaschutztechnologien erfordert entsprechende Rahmenbedingungen, sonst drohen

notwendige Investitionen auszubleiben.



Im Zuge der Energiewende dürfe sich Deutschland nicht allein auf den Ausbau der

heimischen Sonnen- und Windenergie verlassen. "Die Notwendigkeit von Importen

erneuerbarer Energien in Form von grünem Wasserstoff und daraus hergestellten

Kohlenwasserstoffen wird noch deutlich unterschätzt", so Prof. Christian Küchen,

Hauptgeschäftsführer beim en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie, in einer

Keynote vor Führungskräften der Energiewirtschaft auf dem Eröffnungskongress der

Fachmesse E-World in Essen. "Für viele Anwendungen werden auch langfristig große

Mengen an Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen benötigt. Im Dialog mit der

Wirtschaft muss daher - genau wie für erneuerbaren Strom - auch für flüssige und

gasförmige Energieträger ein Transformationspfad entwickelt werden."