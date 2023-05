Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto verfolgt an allen seinen globalen Standorten

vielfältige Programme zum Erhalt der Biodiversität



> Im Rahmen des Programms ,Ein Auto, ein Baum' pflanzt der Automobilhersteller

in Tschechien jährlich mehr als 70.000 Bäume neu



> Der Skoda Auto Stiftungsfonds schiebt mit der Finanzierung des Projekts

'Rübezahls Gärten' zahlreiche Biodiversitätsprojekte an





> Am indischen Produktionsstandort Pune sind mehr als 340 Pflanzen- undTierarten beheimatet; im Sauerstoffpark Aurangabad verbessern 36.500 Bäume dieLuftqualitätAnlässlich des Internationalen Tags der Biologischen Vielfalt stellt Skoda Autoausgewählte Maßnahmen und Projekte vor, mit denen der Automobilhersteller dieBiodiversität an seinen weltweiten Produktionsstandorten stärkt. DieBeschäftigten spielen bei der Umsetzung dieser Umweltschutzprojekte eine aktiveRolle. Skoda Auto fasst sein umfassendes Engagement für Nachhaltigkeit entlangder gesamten Wertschöpfungskette unter dem Dach der GreenFuture-Strategiezusammen.Michael Oeljeklaus, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, erklärt:"Als international tätiger Automobilhersteller ist sich Skoda Auto seinerVerantwortung gegenüber unserer natürlichen Umwelt sehr bewusst. Es ist undbleibt ein zentraler Aspekt unserer Unternehmensstrategie, die ökologischenAuswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten weiter zu vermindern. An unserenStandorten auf der ganzen Welt engagieren wir uns für den Erhalt und dieWiederherstellung der Artenvielfalt - auch jenseits der Werkstore. DasEngagement unserer Mitarbeiter spielt dabei eine zentrale Rolle: Jedes Jahrstarten die Skodianer gemeinsam Projekte und tragen dazu bei, unsere Umweltnachhaltig zu schützen."Allein 2023 werden mehr als 70.000 Bäume neu gepflanztSeit 2007 pflanzt der Hersteller für jeden in der Tschechischen Republik neuzugelassenen Skoda einen Baumsetzling. 2021 erreichte das Projekt ,Ein Auto, einBaum' den Meilenstein von einer Million neu gepflanzter Bäume. Seit 2017 nehmenauch Kunden und Händler der Marke an dem Projekt teil, sodass allein 2023 rund70.000 Neuanpflanzungen hinzukommen. Die Bäume binden Regenwasser im Boden undverhindern Erosion, zudem tragen sie zu Artenvielfalt und zum ökologischenGleichgewicht bei. Außerdem bietet Skoda Auto in Zusammenarbeit mit derPartnerschaftsstiftung auch in diesem Jahr wieder ein Förderprogramm an, dasBaumpflanzungen von Städten, Gemeinden, gemeinnützigen Organisationen, Schulen,Nationalparks und anderen Einrichtungen in der Tschechischen Republikunterstützt. Die geförderten Organisationen kaufen die Setzlinge, Skoda Auto