SINOPEC unterzeichnet mit Kasachstan eine Vereinbarung über die wichtigsten Bedingungen für ein Polyethylen-Projekt

PEKING, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „SINOPEC") hat am 18. Mai in Xi'an, China, eine Grundsatzvereinbarung mit KazMunayGaz, dem nationalen Betreiber der Öl- und Gasindustrie Kasachstans, über die Entwicklung eines Polyethylenprojekts in der Region Atyrau unterzeichnet.

Die Vereinbarung, die während des Besuchs des kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokayev in China unterzeichnet wurde, hält fest, dass SINOPEC an dem Projekt als Kooperationspartner teilnehmen und es vorantreiben wird. Das Polyethylen-Projekt wird das größte Erdgas- und Chemieprojekt in der Region sein, dessen Investitionsentscheidung voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein wird. Wenn SINOPEC in Zukunft offiziell in das Projekt einsteigt, werden alle Parteien eine Vereinbarung über den Erwerb von Beteiligungen und andere relevante rechtsverbindliche Dokumente unterzeichnen.