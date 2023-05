Nobu Hospitality expandiert nach Lissabon

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, kommentiert: „Wir sind begeistert, unser erstes Hotel und Restaurant in Portugal zu eröffnen, und es ist passend, dass Lissabon unser erster Schritt in diese Destination ist. Mit seiner reichen Geschichte, seiner lebendigen Gastronomieszene und seiner beeindruckenden neoklassizistischen Architektur ist Lissabon das ideale Ziel für unsere Marke. Wir freuen uns darauf, die Marke Nobu als Teil unserer Wachstumsstrategie in Portugal nach Lissabon zu bringen."

Das erste Nobu Hotel und Restaurant in Portugal wird im Herzen Lissabons, auf der berühmten Avenida da Liberdade, liegen. Diese prestigeträchtige Adresse, die für ihre Luxusboutiquen und die unverwechselbare Architektur des 19 ten Jahrhunderts bekannt ist, bietet anspruchsvollen Reisenden direkten Zugang zu den gehobenen Geschäften, Fünf-Sterne-Restaurants und den wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der Stadtteil Baixa, das trendige Viertel Chiado und die berühmte Burg São Jorge sind nur einen kurzen Spaziergang entfernt und machen diesen Ort zum perfekten Ausgangspunkt, um alles zu erkunden, was die Stadt zu bieten hat.

NEW YORK, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, die am schnellsten wachsende Luxus-Lifestyle-Marke, die von Chefkoch Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründet wurde, freut sich, ihre Expansion nach Portugal bekannt zu geben und damit einen weiteren wichtigen Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens zu setzen.

Nobu Hospitality wird sein erstes Hotel und Restaurant in Portugal eröffnen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer