Huawei und Partner geben erste bestätigte Jaguare im staatlichen Reservat Dzilam in Mexiko bekannt

Mexiko City (ots/PRNewswire) - Das KI-betriebene System bestätigt mindestens

fünf Jaguare staatlichen Reservat Dzilam



Ein Team von Naturschutzexperten gab bekannt, dass sie im staatlichen Reservat

Dzilam in Yucatan, Mexiko mindestens fünf Jaguare identifiziert haben.



Mit Hilfe der Huawei Cloud-Plattform und KI hat das Team im Rahmen eines

Tech4Nature (https://tech4nature.iucngreenlist.org/) -Projekts, das 2022 von

IUCN und Huawei im staatlichen Reservat Dzilam ins Leben gerufen wurde zwei

erwachsene Männchen, ein erwachsenes Weibchen und zwei Jungtiere identifiziert.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vor dem Projekt wussten die Experten nicht, ob Jaguare im Reservat leben undwenn ja, wie viele es sind."Unsere Dachspezies ist der Jaguar, denn wenn wir ihn schützen, schützen wiralles, was ihn umgibt. Was wir tun, ist ein riesiger und bahnbrechender Schrittfür die Entscheidungsfindung für Artenschutz- und Naturschutzlösungen", sagteRegina Cervera, Projektkoordinatorin bei der Innovationsagentur C Minds.Das Projekt verwendet Infrarotkameras, Audioüberwachungsgeräte, Cloud und KI, umakustische und visuelle Daten zu sammeln, zu überwachen und zu analysieren, dieein Grundverständnis über das Vorhandensein von 25 Arten liefern, darunter dergefährdete Nordamerikanische Jaguar - eine Dachspezies, die ein Indikator fürdie Gesundheit des gesamten Ökosystems ist. Die gesammelten Daten werden auf derKI-Plattform ModelArts und derRainforest Connection's Arbimon AI-Plattform vonHuawei verarbeitet."Wir müssen die Daten aufgrund des hohen Informationsvolumens auf eineBig-Data-Plattform hochladen", sagte Joaquin Saldana, Director of StrategyMarketing bei Huawei Lateinamerika. "Wir müssen sie mit hoher Geschwindigkeitund mit Künstlicher Intelligenz verarbeiten. Dann können wir beginnen, die Datenzu verstehen und die Tiere aufzuspüren, die uns interessieren."Zusammen mit C Minds und Huawei Mexico gehören unter anderem die InternationalUnion for Conservation of Nature (IUCN), die Polytechnic University of Yucatan,Rainforest Connection, die Regierungsbehörden von Yucatan und lokaleGemeindegruppen zu den Projektpartnern."Das Projekt Tech4Nature in Mexiko ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, wielokale Gemeinden innovative Technologien zum Schutz der biologischen Vielfaltnutzen", sagte Nadine Seleem, Green List Projektleiterin bei IUCN.Mit den 30.000 Bildern, 550.000 Audioaufnahmen und den umfangreichenVideoaufnahmen, die bisher gesammelt und analysiert wurden, haben dieTech4Nature-Partner 119 Arten identifiziert. Dazu gehören 88 Vögel, 22