Luxoft von DXC geht Partnerschaft mit Red Hat ein, um Automobilherstellern eine schnellere Entwicklung von Software-definierten Fahrzeugen (Software-Defined Vehicles) zu ermöglichen

Durch die Partnerschaft werden die Unternehmen auf der Leistungsfähigkeit von Open Source und den neuesten Fortschritten in der Automobilsoftware aufbauen, um neue Ökosysteme, Geschäftsmodelle und Einnahmequellen nach der Produktion für die Automobilindustrie zu beschleunigen.

Luxoft, einer der führenden Anbieter von Automobilsoftware, wird verschiedene Tools und Dienstleistungen bereitstellen, die es Automobilherstellern ermöglichen, plattformgesteuerte Unternehmen aufzubauen, die ihren Kunden nahtlos personalisierte Dienstleistungen über ihre Fahrzeuge anbieten. Das Red Hat In-Vehicle Operating System und den damit verbundenen Offboard-Technologien bietet eine offene und sichere Linux-basierte Grundlage für Software-definierte Fahrzeuge und fördert so Innovationen.

Luxoft will seine Angebote auf Red-Hat-Plattformen optimieren, einschließlich Red Hat OpenShift, der branchenweit führenden Hybrid-Cloud-Anwendungsplattform, die von Kubernetes und Red Hat In-Vehicle Operating System betrieben wird, und verbessert die Kontrolle, Funktionalität und Verwaltung verschiedener Anwendungen, einschließlich Over The Air (OTA) -Updates, Fahrzeugverfolgung, KI und mehr. Autohersteller können von einer erhöhten Kohärenz bei der Bereitstellung von Edge-Lösungen profitieren.

„Red Hat freut sich über die Zusammenarbeit mit Luxoft, um den Übergang zu Software-definierten Fahrzeugen unter Verwendung der Open-Source-Technologie zu beschleunigen. Durch diese Bemühungen können wir der Automobilindustrie helfen, eine breitere Akzeptanz von Open-Source-Software zu erreichen, die ein moderneres, skalierbares und zuverlässigeres Modell für Fahrzeugflotten und das entsprechende SDV-Ökosystem von morgen liefern wird", sagte Francis Chow, Vizepräsident und Generaldirektor, Red Hat In-Vehicle Operating System and Edge, Red Hat.

Luz G. Mauch, Geschäftsführender Vizepräsident von Luxoft Automotive, sagte: "DXC Luxoft arbeitet mit 8 von 10 der führenden Automobilunternehmen zusammen und ermöglicht ihnen den erfolgreichen Übergang in eine Software-definierte Zukunft. Open-Source-Dienste und -Lösungen können den Automobilherstellern helfen, schneller zu innovieren und ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen im gesamten Ökosystem der Automobilindustrie zu verbessern. Aus diesem Grund freuen wir uns über die Partnerschaft mit Red Hat - einem weltweit führenden Anbieter von Open Source."

Informationen zu Luxoft

Luxoft ist die Design-, Daten- und Entwicklungsabteilung von DXC Technology, die maßgeschneiderte End-to-End-Technologielösungen für unternehmenskritische Systeme, Produkte und Dienstleistungen anbietet. Wir helfen bei der Schaffung datengestützter Organisationen und lösen komplexe operative, technologische und strategische Herausforderungen.

Unsere Leidenschaft ist der Aufbau widerstandsfähiger Unternehmen, während wir neue Geschäftskanäle und Umsatzströme, außerordentliche Benutzererfahrungen und modernisierte Abläufe in großem Maßstab generieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.luxoft.com

