PARIS, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Da keine „absoluten Meisterwerke" angeboten wurden, gab es auch keine „Mega"-Erlöse bei der ersten großen New Yorker Prestige-Versteigerung des Jahres 2023 von Christie's. Viele Werke erzielten am 11. Mai einen Erlös von über 10 Millionen Dollar, aber keines überschritt die Schwelle von 50 Millionen Dollar. Der Spitzenwert des letzten Jahres, als Andy Warhols „Shot Sage Blue Marilyn" (1964) bei derselben Auktion 195 Millionen Dollar erzielte, scheint nun in weiter Ferne.

Top 15 Künstler nach Auktionsumsatz bei Christie's New York am 11. Mai 2023

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2078056/Top_15_at_Christies_New_York.jpg

„Der Kunstmarkt ist eine Pyramide", bemerkt Thierry Ehrmann, Geschäftsführer von Artmarket.com und Gründer von Artprice. „Seine Basis ist nach wie vor sehr solide, dank der zahlreichen Börsen, die in allen Teilen der Welt und in allen Preisklassen verzeichnet wurden. Aber jedes Jahr wird diese Pyramide in der Regel mit mindestens einem großen Ergebnis für ein großes Meisterwerk gekrönt; eine Art Spitze, die in diesem Jahr bisher fehlt."

Der Markt hält den Atem an

Man könnte argumentieren, dass dies ein wenig mit einer Tradition von Christie's bricht. In den letzten Jahren hat das Auktionshaus von François Pinault den Kunstmarkt an einen äußerst hohen Erlös bei seinen New Yorker Mai-Verkäufen gewöhnt:

Im Mai 2019 wurde Jeff Koons mit dem Verkauf seiner Skulptur „Rabbit" (1986) für 91,1 Millionen Dollar zum teuersten lebenden Künstler der Welt.

2019 wurde mit dem Verkauf seiner Skulptur (1986) für 91,1 Millionen Dollar zum teuersten lebenden Künstler der Welt. Im Mai 2020 wurde der Verkauf aufgrund der Gesundheitskrise verschoben.

2020 wurde der Verkauf aufgrund der Gesundheitskrise verschoben. Im Mai 2021 wurde mit dem Erlös für Pablo Picassos „Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)" (Sitzende Frau am Fenster (Marie-Thérèse)) (1932), das 103 Millionen Dollar erzielte, zum ersten Mal seit zwei Jahren die symbolische Schwelle von 100 Millionen Dollar überschritten.

2021 wurde mit dem Erlös für Pablo Picassos (1932), das 103 Millionen Dollar erzielte, zum ersten Mal seit zwei Jahren die symbolische Schwelle von 100 Millionen Dollar überschritten. Im Mai 2022 erzielte Andy Warhols „Shot sage blue Marilyn" (1964) aus der Sammlung Thomas Ammann das zweithöchste Auktionsergebnis aller Zeiten für ein Kunstwerk, als es von Larry Gagosian für 195 Millionen Dollar erworben wurde.

Bei seiner großen Versteigerung von Kunst des 20. Jahrhunderts am 11. Mai 2023 betrug Christie's bestes Ergebnis lediglich 43,5 Millionen Dollar für ein Gemälde von Henri Rousseau (auch „Le Douanier" genannt), das von dem Künstler in seinem Todesjahr gemalt wurde. Das ist ein eindrucksvoller neuer Auktionsrekord für diesen Künstler, der Picasso besonders mochte, als Spitzenerlös für diese prestigeträchtige Versteigerung jedoch wirkt er fast zu bescheiden.