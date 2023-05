Das 13. DestinationCamp feiert Premiere außerhalb Hamburgs

Kufstein (ots) - Mutiges Veranstaltungskonzept wird belohnt



Dass sich eine Geschäftsreise und inspirierende Freizeit- und Kulturerlebnisse

nicht ausschließen, hat das DestinationCamp im Kufsteinerland vom 9. bis 12. Mai

2023 gezeigt. Vormittags hochkarätige Vorträge und Workshops, nachmittags

Co-Working oder Ausflüge in und um Kufstein, abends Get-together an durchaus

ungewöhnlichen Orten: So abwechslungsreich präsentierte sich das Kufsteinerland

für rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum, die

sich bei der diesjährigen 13. Auflage des DestinationCamp - vom

Beratungsunternehmen netzvitamine GmbH aus Sonthofen erstmals außerhalb Hamburgs

veranstaltet - zu aktuellen Themen und Trends aus der Tourismuswirtschaft

austauschten.



"Workation" stand im Mittelpunkt des mutigen Veranstaltungskonzeptes, für das

der Tourismusverband Kufsteinerland den Zuschlag für das 13. DestinationCamp

gewonnen hat, welches die letzten 12 Jahre in Hamburg stattfand. "Wir haben mit

unserem Veranstaltungskonzept unterstrichen, dass es im MICE-Bereich nicht immer

das klassische Tagungshotel oder Kongresszentrum sein muss. Die kurzen

Spaziergänge zwischen den Locations, der Blick in die umliegende Natur und nicht

zuletzt die Erlebnisprogramme an den Nachmittagen, lieferten den Teilnehmern

einen echten Energieschub und machten Platz für neue Kreativität", freut sich

Sabine Mair, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Kufsteinerland, über die

gelungene Premiere des neuartigen Konzepts.