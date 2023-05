Endotronix erweitert positive Ergebnisse mit der Veröffentlichung von 12-Monats-Daten aus der Studie SIRONA 2 zum Fernmanagement von Herzinsuffizienz mit dem Cordella Pulmonal Artery Sensor

Die Studie erfüllte die sekundären Studienendpunkte, und die langfristige Verwendung des Sensors war mit signifikanten Verbesserungen der Kennwerte für die Lebensqualität der Patienten sowie niedrigen Ereignisraten bezüglich Hospitalisierung und Todesfällen im Zusammenhang mit Herzinsuffizienz verbunden

LISLE, Illinois, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Endotronix, Inc., ein Unternehmen für digitale Gesundheits- und Medizintechnik, das sich der Verbesserung der Behandlung von Herzinsuffizienz (HI) verschrieben hat, gab heute positive 12-Monats-Daten aus der klinischen Studie SIRONA 2 bekannt. Diese zeigen, dass die Langzeitanwendung des Cordella Pulmonal Artery (PA) Sensors mit signifikanten Verbesserungen bei den Kennzahlen zur Lebensqualität der Patienten und niedrigen HI-Hospitalisierungs- und Todesfallraten (HFH/D) bei Patienten aus New York mit Herzinsuffizienz (NYHA) der Klasse III verbunden ist. Die Ergebnisse erweitern die zuvor veröffentlichten positiven primären 90-Tage-Endpunktdaten zur Gerätesicherheit und Druckgenauigkeit für den Cordella PA Sensor. Die 12-Monats-Ergebnisse wurden am 20. Mai auf der Jahreskonferenz der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, Heart Failure 2023, von Professor Birgit Aßmus, Kardiologin für Herzinsuffizienz an der Universität Gießen, Deutschland, vorgestellt.

„Die 12-Monats-Daten von SIRONA 2 ergänzen die solide klinische Evidenz, die den Einsatz von Cordella unterstützt. Sie bestätigen den Nutzen der druckgesteuerten PA-Therapie zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Patienten der NYHA-Klasse III", sagte Prof. Aßmus. „Cordellas umfassender Ansatz besteht aus PA-Druckdaten und nicht-invasiven Daten wie Blutdruck, Gewicht und Herzfrequenz, die es meinem Team ermöglichen, wichtige HI-Medikamente aus der Ferne effizient zu titrieren und den Patienten zu helfen, sich besser zu fühlen. Durch die aktive Überwachung der Gesundheitsdaten können wir die PA-Druckwerte senken, um akute HI-Krankenhausaufenthalte zu vermeiden, was unserem Gesundheitssystem insgesamt und dem Leben der Patienten zugutekommt."