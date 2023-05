Das erste Mal in der Börsengeschichte hat ein durch KI erzeugtes (Fake-)Bild die Wall Street stark bewegt: per Twitter wurde gemeldet, dass es eine Explosion am Pentagon gegeben habe - also im zentralen Verteidigungs-Bezirk der USA. In wenigen Minuten fiel der US-Leitindex S&P 500 um 30 Punkte, um sich dann - als klar wurde, dass es sich durch eine KI erzeugtes Fake-Bild handelt - wieder schnell zu erholen. So entstand in Sekunden eine Bewegung von 500 Milliarden Dollar - das ist mehr als das BIP der meisten Länder dieser Welt! Heute im Fokus wieder das Tauziehen um die US-Schuldenobergrenze - heute spät abends deutscher Zeit treffen sich US-Präsident Biden und McCarthy von den Republikanern. Heute wieder zwei Fed-Mitglieder mit einer klaren Absage an eine von der Wall Street eigentlich bereits eingepreisten Zins-Wende - vielleicht werden die Zinsen sogar noch weiter steigen..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis: War’s das schon wieder mit der Gold-Korrektur?

2. Apple steuert auf eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar zu

3. Top-Stratege: Aktuelle Rally im S&P 500 kein neuer Bullenmarkt

Das Video "Wie ein KI-Bild die Wall Street kurz schockt!" sehen Sie hier..