Datenleck Gerichte verurteilen Facebook-Mutter Meta / EU verhängt gegen Meta Milliardenstrafe

Lahr (ots) - Der Facebook-Mutter-Konzern Meta kommt nicht mehr aus den

Schlagzeilen heraus. Die EU hat am 22. Mai 2023 eine Rekordstrafe gegen Meta

wegen der Weiterleitung von Nutzerdaten in die USA verhängt. Meta ist nach

Medienberichten zudem aufgefordert, den Datentransfer zu stoppen. Hintergrund

ist der seit Jahren laufende Streit über die Übertragung von Daten von

Facebook-Nutzern aus der EU auf US-Server. Hier können US-Geheimdienste Zugriff

auf die Daten haben. Unterdessen wird Meta aufgrund des Facebook-Datenlecks an

deutschen Gerichten zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Die Anzahl der

verbraucherfreundlichen Urteile nimmt zu.

von Datenschutz-Verstößen betroffenen Verbrauchern

Facebook muss US-Geheimdienste Zugriff auf Daten gewähren