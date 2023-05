Lieber Auto kaufen oder leasen? KT Bank macht die Entscheidung einfach mit der neuen digitalen Kfz-Finanzierung! (FOTO)

Frankfurt (ots) - KT Bank bringt Fahrzeugträume auf die Überholspur: Digitale

Finanzierung für Ihr neues Auto - ohne Stress und lange Wartezeiten



Der Traum vom neuen Auto rückt mit der KT Bank in greifbare Nähe - nämlich bis

dahin, wo das Smartphone liegt: Es reicht ein Internetzugang, um den

Finanzierungsantrag für ein neues Fahrzeug online auszufüllen - egal wann, egal

wo. "Die digitale Antragstrecke ist sehr übersichtlich aufgesetzt und lässt sich

in wenigen Schritten unkompliziert ausfüllen", erläutert Nezir Erdogan, Head of

Digital Banking bei der KT Bank, das neue Produkt. Der Finanzierungsbetrag darf

zwischen 5.000 EUR und 50.000 EUR liegen, die Laufzeit zwischen 6 und 100

Monaten. Wer der KT Bank beim Antrag dazu den digitalen Kontoeinblick gewährt,

erhält nach Verifizierung der Daten (Dauer zwischen fünf und sieben Werktage)

eine Sofortzusage. Werden die Unterlagen manuell eingereicht, erfolgt sie nach

Überprüfung binnen 24 Stunden. Sobald der Kaufvertrag für das Wunschauto

abgeschlossen ist, zahlt die KT Bank den vereinbarten Preis direkt an den

Autohändler.