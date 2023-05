First Majestic erinnert die Aktionäre an die Abstimmung auf der bevorstehenden ordentlichen Hauptversammlung

Das Board of Directors von First Majestic Silver empfiehlt den Aktionären, FÜR sämtliche Beschlussvorlagen zu stimmen.

Der Nachweisstichtag für die Abstimmung auf der Hauptversammlung ist der 3. April 2023. Auf der Hauptversammlung sind nur Aktionäre stimmberechtigt, die am 3. April 2023 zum Ende des Geschäftstages eingetragen sind. Falls Sie ein eingetragener Aktionär des Unternehmens sind, aber nicht an der Hauptversammlung teilnehmen können, bitten wir Sie, das Vollmachtsformular (die „Vollmacht“) durchzulesen, zu unterzeichnen, zu datieren und bis Mittwoch, dem 24. Mai 2023, 24.00 Uhr (Zeit von Vancouver) an Computershare Investor Services Inc. („Computershare“) zu senden, und zwar per Kurier oder per Post an 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto, Ontario, M5J 2Y1, zu Händen: Proxy Department, oder per Fax unter 1‑866-249-7775 (in Nordamerika gebührenfrei) bzw. unter 1-416-263-9524 (international). Alternativ können eingetragene Aktionäre per Telefon (1‑866-732-8683) oder online (www.investorvote.com) abstimmen, indem sie die zwölfstellige Kontrollnummer angeben, die auf der Vollmacht verzeichnet ist. Falls Sie ein nicht eingetragener Aktionär des Unternehmens sind, bitten wir Sie, das Weisungsformular für die Abstimmung (oder ein sonstiges Begleitformular) in Übereinstimmung mit den Anweisungen zum Ausfüllen und zur Hinterlegung auszufüllen und zurückzusenden.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada.

First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Prämien erworben werden.