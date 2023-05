Beat Capital Partners wählt die DXC Assure-Versicherungsplattform für eine Neue Ära der Digitalen Versicherung

Beat, das in erstklassige Spezialversicherungsunternehmen investiert, wird zur digitalen Versicherungsplattform von DXC übergehen und alle Funktionen von DXC Assure Commercial und Specialty nutzen. Diese cloud-basierte Lösung kombiniert Kundeninteraktion, Selbstbedienungsfunktionen, Analysen und ein hohes Maß an Konfigurierbarkeit ohne Code.

Die Plattform wird es Beats Underwriting Franchises ermöglichen, neue digitale Dienstleistungen zu nutzen, die im Rahmen von Lloyds Blueprint Two bereitgestellt werden, einer Initiative zur Umwandlung des Londoner Versicherungsmarktes von weitgehend papierbasierten, analogen Prozessen zu einem digitalen, effizienten und datenorientierten Marktplatz.

Der Software-as-a-Service-Vertrag wurde Ende März unterzeichnet und ermöglicht den frühen Zugang zu DXCs kompletter Versicherungsstrategie und Kundenbasis.

„Nach einer umfangreichen, formalen und branchenweiten Suche haben wir uns für DXC Assure Commercial and Specialty als bevorzugte Plattform für die Verwaltung von Policen entschieden, die über das Lloyd's Syndikat 4242 gezeichnet wurden," so Brett Hockly, Head of IT, Beat Capital Partners Limited. „Wir gehen davon aus, dass die cloud-basierte Plattform unsere wichtigsten Anforderungen erfüllen wird, insbesondere die von Konsortien, die einen wichtigen Teil unseres Geschäfts ausmachen. Das DXC-Team verfügt über eine langjährige Erfahrung auf dem Lloyd-Markt und gab uns großes Vertrauen in seine Fähigkeit, uns bei der Entwicklung zu einem stärker datengesteuerten Geschäftsmodell zu unterstützen."