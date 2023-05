Wirtschaft DMB fürchtet drastische Mietsteigerungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, warnt vor stark steigenden Mieten in den kommenden Jahren. "Man muss sich keinen Illusionen hingeben: Alles, was legal ist, wird an Mietsteigerungen in den nächsten Jahren ausgenutzt werden", sagte Siebenkotten den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).



"Die Mieten werden deutlich stärker als die Löhne steigen." Es würden zu wenig neue Wohnungen gebaut, am meisten würden die Mieter mit wenig Geld unter der Entwicklung leiden. "Wenn es so weitergeht, dann wird die Zahl derer, die 40 Prozent oder mehr für die Miete ausgeben müssen, in den nächsten Jahren drastisch steigen - das wären dann mehr als 5 Millionen Haushalte", sagte Siebenkotten.