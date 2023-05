TECPETROL KÜNDIGT ERSTKLASSIGES BARGELDANGEBOT ZUR ÜBERNAHME DER ALPHA LITHIUM CORPORATION AN

Öffentlicher Vorschlag folgt auf Versuche, mit Alpha unter vier Augen zu verhandeln

Tecpetrols Absicht ist es, diese hochwertigen Lithiumvorkommen als Teil der integrierten westlichen Batterielieferkette verantwortungsvoll zu entwickeln

TORONTO, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol"), ein Mitglied der Techint Group of Companies (die „Techint Group"), gab heute bekannt, dass es ein unverbindliches Angebot (das „Angebot") zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien („Aktien") von Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) („Alpha" oder das „Unternehmen"), einem in Kanada ansässigen, börsennotierten Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada, für eine Barzahlung von 1,24 C$ je Aktie (der „Angebotspreis") gemacht hat. Das Angebot wurde in einem Schreiben unterbreitet, das Tecpetrol am 15. Mai 2023 an den Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden von Alpha richtete.

Alpha weigerte sich, den Vorschlag von Tecpetrol zu berücksichtigen, und nahm nach Gesprächen zwischen den Beratern keinen Kontakt mit Tecpetrol auf. Im Rahmen dieses Austauschs deutete Tecpetrol an, dass es in der Lage wäre, die finanziellen Bedingungen seines Angebots zu verbessern, wenn Alpha zustimmen würde, Tecpetrol Zugang zu einer beschleunigten Due-Diligence-Prüfung zu gewähren, damit Tecpetrol auf der Grundlage seiner Erkenntnisse eine angemessene Preiserhöhung festlegen könnte. Tecpetrol ist weiterhin bereit, unverzüglich in Verhandlungen mit Alpha einzutreten, das Angebot auf der Grundlage der Due Diligence zu verbessern und die Transaktion mit Unterstützung des Vorstands von Alpha zügig abzuschließen.

Tecpetrol beabsichtigt, im Einklang mit seiner Energiewende-Strategie, diese hochwertigen Lithiumvorkommen als Teil der integrierten westlichen Batterielieferkette nachhaltig zu entwickeln. Der Vorschlag steht im Einklang mit Kanadas Strategie für kritische Mineralien, deren Ziel es ist, das Angebot an kritischen Mineralien zu erhöhen und die Entwicklung der inländischen und globalen Wertschöpfungsketten für die grüne und digitale Wirtschaft zu unterstützen.