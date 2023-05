Aero Design Labs erhält Zulassung für Luftwiderstandsreduzierungs-Kit für Boeing 737-800

"Die erfolgreiche Installation unseres Luftwiderstandsreduzierungs-Kits an einer Boeing 737-800 ist ein wichtiger nächster Schritt in unserem Geschäftsplan", sagte Jeff Martin, Präsident und CEO von ADL. "Im Namen von ADL danken wir dem Team von Delta Air Lines für seine Unterstützung bei der erfolgreichen Installation und Prüfung des Kits. Wir danken auch unseren Partnern ALOFT AeroArchitects, NORDAM und AAR für ihre wertvolle Unterstützung während des Zertifizierungsprozesses. Ich bin sehr stolz auf das ADL-Team, dass einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens und in unserem anhaltenden Engagement für die Reduzierung des CO2-Ausstoßes erreicht hat."

"Dies ist ein spannender Schritt in unserer Strategie, der 737NG-Familie wertvolle Einsparungen zu bringen", kommentierte Chris Jones, Chief Commercial Officer von ADL. "Indem wir diese neueste STC in einer spezifischen Konfiguration für die -800 in unser Portfolio aufnehmen, sind wir in der Lage, Kraftstoffeinsparungen zu erzielen und die Kohlenstoffemissionen für diese beliebte Variante zu reduzieren. Wir freuen uns sehr, dass Delta in den kommenden Wochen das zertifizierte -800-Kit im Liniendienst einsetzen und unseren Kundenstamm weiter ausbauen wird."

Informationen zu Aero Design Labs L.L.C.

Aero Design Labs (ADL) wurde 2015 gegründet und ist führend in der Forschung, Entwicklung und Installation von Systemen zur Verringerung des Luftwiderstands für Flugzeugflotten auf der ganzen Welt. ADL-Änderungen an den bestehenden Flotten der Fluggesellschaften können zu Kraftstoffeinsparungen führen und das Potenzial haben, dass Milliarden von Pfund CO2 in die Atmosphäre gelangen.

Medienanfragen: Richard Bartrem richard.bartrem@aerodesignlabs.com

Vertriebsanfragen: Chris Jones chris.Jones@aerodesignlabs.com

