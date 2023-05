RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die "Schwäbische Zeitung" zu Energiepreisen:

"Es klingt logisch. Durch einen Strompreis-Rabatt soll die deutsche Industrie spürbar entlastet und somit international wieder konkurrenzfähig werden. Doch solch gut gemeinte Subventionen bringen enorme Nachteile mit sich. Denn jede Großzügigkeit des Staates weckt neue Begehrlichkeiten. Wenn Großkonzerne günstigeren Strom erhalten sollen, was ist dann mit den kleineren Zulieferern und dem Handwerk? Und warum sollen dann nicht auch Einzelhändler, Landwirte und die notorisch klammen Kommunen günstigeren Strom erhalten? Und die Privathaushalte? Besser als ein Industriestrompreis wäre deshalb, das Angebot an Energie konsequent auszuweiten. Die Ampel tut bedauerlicherweise das Gegenteil, indem sie noch voll funktionsfähige Kernkraftwerke abschaltet. Logisch wäre es vielmehr, den Ausbau der Wind- und Sonnenenergie sowie der erforderlichen Netze massiv zu beschleunigen und die sechs betriebsbereiten Kernkraftwerke wieder ans Netz zu nehmen - zumindest so lange, wie dies noch notwendig ist."/yyzz/DP/men