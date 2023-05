General Dynamics Mission Systems-Canada führt Suite für verteilte Akustikverarbeitung ein

OTTAWA, ON, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- General Dynamics Mission Systems–Canada hat auf dem Combined Naval Event 2023 in Farnborough, Großbritannien, offiziell seine fortschrittlichste Suite verteilter Akustikverarbeitungslösungen vorgestellt, darunter den UYS-506 Sonobuoy Processor.

General Dynamics hat diese neue Technologiesuite kürzlich auf den Markt gebracht. Das Unternehmen wurde Anfang des Jahres mit der Unterstützung von General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI), dem Entwickler von MQ-9B SeaGuardian, beauftragt. General Dynamics stellt jetzt die Akustikverarbeitungstechnologie bereit, die für SeaGuardian von GA-ASI erforderlich ist, um verschiedene Tests durchzuführen, mit denen die Anpassungsfähigkeit für Teaming-Missionen mit und ohne Besatzung überprüft wird.

„Bei General Dynamics legen wir großen Wert darauf, Funktionen zum Auffinden von U-Booten bereitzustellen und unsere weltweit führenden Lösungen an unbemannte Plattformen für unsere Kunden anzupassen." Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass unsere Technologie für verteilte Akustikverarbeitung in diesem wichtigen Bereich marktführend ist. „Das ist ein Wendepunkt für die Zukunft der Unterwasserkriegsführung", sagte Matt Young, Senior Direktor, International Air and Naval Programs.

Der General Dynamics UYS-506 Sonobuoy Prozessor nutzt fortschrittliche Verarbeitungstechniken und minimiert die Bandbreite, die erforderlich ist, um Daten vom Flugzeug zur Bodenstation zu übertragen, ohne die Systemleistung zu verringern. Die gesamte Palette umfasst On-Board-Verarbeitung mit kleinem Formfaktor, verteilte Akustiktechnologie, Servicequalität-Datenmanagement und praxisbewährte Intelligence-Exploitation-Software. All dies wird durch Schulungen für Besatzungen sowie Analyse- und Nutzungsmöglichkeiten nach der Mission unterstützt.

Diese neue Suite, einschließlich des UYS-506, wird auf dem Combined Naval Event 2023 in Farnborough vom 23.–25. Mai 2023 zu sehen sein. Chris Wardman, Business Development Manager, wird am Mittwoch, dem 24. Mai wird im Rahmen des Underwater Defence and Security Stream zum Thema Integrating Beyond Traditional ASW Platforms präsentieren.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://gdmissionsystems.ca/airborne-anti-submarine-warfare.

General Dynamics Mission Systems–Canada liefert fortschrittliche Systemlösungen für kanadische und internationale Kunden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Ontario, und ist eines der größten Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen in Kanada und ein erstklassiger Auftragnehmer und Systemintegrator für See-, Luft-, Land- und Cyberlösungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.gdmissionsystems.ca.

