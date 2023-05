Bahn und EVG treffen sich zu dreitägigen Tarifgesprächen in Fulda

BERLIN/FULDA (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn geht es an diesem Dienstag (14.30 Uhr) in Fulda in die vorerst letzte geplante Verhandlungsrunde zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft EVG. Bis einschließlich Donnerstag haben sich beide Seiten Zeit genommen, um im lange festgefahrenen Streit über mehr Geld für die rund 180 000 Beschäftigten eine Lösung zu finden. Sollte das nicht gelingen, drohen erneute Warnstreiks oder gar eine Urabstimmung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) über unbefristete Streiks.

Die EVG verhandelt bereits seit Ende Februar mit der Bahn und Dutzenden weiteren Eisenbahn-Unternehmen über höhere Tarife. Schon zwei Mal hat sie dabei mit bundesweiten Warnstreiks den Bahnverkehr in Deutschland zum Erliegen gebracht. Einen dritten sagte die Gewerkschaft zuletzt ab, weil sie sich unter Vermittlung des Arbeitsgerichts in Frankfurt mit der Bahn in einem der Knackpunkte per Vergleich geeinigt hatte./maa/nif/DP/men