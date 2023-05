BERLIN (dpa-AFX) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche rechnet bei der DFL-Mitgliederversammlung in dieser Woche mit Zustimmung zu Verhandlungen über den Einstieg eines Investors. Es wäre "ein wichtiges Zeichen, dass der Prozess weitergehen kann. Das wird dann am Mittwoch entschieden und ich bin guter Dinge, dass es so passiert", sagte der 42-Jährige.

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch soll abgestimmt werden, ob Verhandlungen mit einem Interessenten aufgenommen werden. Nur bei einer Zweidrittelmehrheit der 36 Proficlubs der 1. und 2. Bundesliga kann der Prozess fortgesetzt werden. Krösche sagte, es sei wichtig, "das Produkt 1. und 2. Bundesliga auf die Zukunft auszurichten. Wir haben sehr viele Herausforderungen." Das Nutzungsverhalten der Medien durch die Menschen habe sich verändert und werde sich weiter verändern. "Von daher haben wir große Herausforderungen, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht in Europa", sagte Krösche.

Der Plan der DFL sieht vor, dass ein Investor 12,5 Prozent für eine Laufzeit von 20 Jahren an der Medien-Vermarktung der Bundesliga erwirbt. Bei den Bewerbern handelt es sich um Private-Equity-Firmen. Das bedeutet, dass das bereitgestellte Kapital nicht an der Börse handelbar ist. Die Stimmung unter den Clubs ist gespalten. Ein großer Teil der Fans lehnt einen Einstieg ab./dav/DP/zb