MIRO NIMMT AM AWS ISV ACCELERATE-PROGRAMM TEIL, UM AWS-KUNDEN RUND UM DEN GLOBUS FORTSCHRITTLICHE KOLLABORATIONSLÖSUNGEN ANZUBIETEN

Miro ist jetzt im AWS Marketplace gelistet und erleichtert AWS-Kunden den Zugriff auf einzigartige Kollaborationslösungen, einschließlich Mapping und Diagrammerstellung für Cloud-Architekturen sowie Agile- und Planungsrituale für Engineering-, Produkt- und Design-Teams („EPD").

SAN FRANCISCO und AMSTERDAM, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Miro, der visuelle Arbeitsraum für Innovation, gab heute seine Teilnahme am AWS ISV Accelerate-Programm bekannt. Bei dem Programm handelt es sich um ein Co-Sell-Programm für Mitglieder des AWS-Partnernetzwerks, das AWS-Kunden einen einfachen Zugang zu Softwarelösungen bietet, die auf AWS laufen oder in AWS integriert sind. Die Mitglieder des AWS ISV Accelerate-Programms müssen den höchsten Standards der IT-Branche entsprechen und sich einer umfassenden Evaluierung unterziehen, um in das Programm aufgenommen zu werden.