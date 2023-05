DAX im Wartemodus: US-Schuldenkrise sorgt für Spannung!

Der deutsche Leitindex DAX dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den DAX zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund einen Punkt höher bei 16.225 Punkten, berichtet die dpa. Erst am Freitag hatte der DAX mit 16.331 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

Kevin McCarthy, republikanischer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses, sagte am Montag nach einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus: "Ich hatte den Eindruck, dass wir ein produktives Treffen hatten. Wir haben noch keine Einigung erzielt."

Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, bewertet die derzeitige Lage wie folgt:" Aus Washington kommen positive Töne. Offensichtlich bewegen sich Joe Biden und Kevin McCarthy in kleinen Schritten aufeinander zu. Vor allem Joe Bidens Kommentar, dass ein Default vom Tisch sei, kommt bei den Anlegern gut an."

Und weiter: "Allerdings wird eine Einigung im Schuldenstreit nicht automatisch zu weiter steigenden Kursen führen. Die Börsen haben die Anhebung der Schuldengrenze in der vergangenen Woche eingepreist. Es ist gut möglich, dass die tatsächliche Anhebung dann an den Börsen ein Ereignis nach dem Motto 'buy the rumour, sell the fact wird'. Nach den starken Kursgewinnen ist auch beim Eintreten der positiven Nachricht jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen."

Tipp aus der Redaktion: 40 Prozent Performance seit Jahresanfang mit Aktien? Das geht! Die Aktie der Woche macht's möglich. Eine Aktie, eine Woche, pure Performance. Jetzt zum Kennenlern-Preis ausprobieren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion