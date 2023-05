Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag zu Handelsbeginn im Kurs leicht nachgegeben. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 133,93 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,46 Prozent. In Europa fiel der Handelsauftakt überwiegend ruhig aus.

Im US-Schuldenstreit gibt es nach wie vor keinen Durchbruch zwischen dem Weißen Haus und den Republikanern. Allerdings zeigten sich beide Seiten mit dem Verlauf des jüngsten Spitzengesprächs vom Montag zufrieden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy sprachen von einem produktiven Treffen.