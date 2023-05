Unruhe an der Wall Street wegen Fake-Foto von Pentagon-Explosion!

Inhalt direkt aufrufen: Tweet Sogar das Pentagon sah sich zu einer Stellungnahme genötigt: "Wir können bestätigen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt und das Pentagon heute nicht angegriffen wurde", erklärte ein Sprecher.Das mittels künstlicher Intelligenz gefälschte Foto soll über einen verifizierten Twitter-Account veröffentlicht worden sein, der sich fälschlicherweise als Bloomberg News ausgab. Der Account postete neben dem gefälschten Foto (siehe Artikelbild oben) folgenden Text: "Große Explosion in der Nähe des Pentagon-Komplexes in Washington DC. - Erste Berichte".

Ein in den sozialen Medien verbreitetes gefälschtes Foto einer Explosion am Pentagon in den USA hat an der Wall Street für Aufregung und einen Flashcrash gesorgt. Zuerst berichtet der Nachichtensender CNN Business drüber.

Eine KI-generierte Fotofälschung einer vermeintlichen großen Explosion am Pentagon hat am Montag für Aufregung an der Wall Street gesorgt. Sogar die Aktienmärkte gerieten kurzfristig ins Wanken. Was war passiert?

