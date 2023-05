Dr. Reuter Investor Relations - De.mem stemmt sich mit einer innovativen Technologie gegen die Wasserkrise

Die Wasserkrise geschieht im Hier und Jetzt. Für diese Erkenntnis sorgten spätestens die Zahlen von Unicef, die von der Organisation der Vereinten Nationen (UN) zum Weltwassertag 2023 am 22. März veröffentlicht wurden. Demnach haben 771 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu einer Grundversorgung mit Trinkwasser. Nach Schätzungen von Unicef leben rund 3,6 Milliarden Personen in einer Gegend, die mittlerweile mindestens einen Monat im Jahr extrem wasserarm ist.

Die Wasserknappheit und Wasserunsicherheit gefährden als Lebenselixier die Gesundheit betroffener Menschen. Die Wasserkrise verhindert aber auch Fortschritt und das Bestehenbleiben des Lebensstandards im Westen. Der Grund: Fast alle Industrien und Branchen kommen mit Wasser in Berührung und sind vom Wasser abhängig. Wie so oft sind daher neue und innovative Technologien gefragt, um eine Krise zu bekämpfen, unseren Lebensstandard zu bewahren und Fortschritt gewährleisten zu können.

Ideen gibt es dafür bereits so einige. Schwimmende Gemüsebeete, Nebelfänger in der chilenischen Atacamawüste oder intelligente Bewässerungssystem in der Landwirtschaft. Von großer Bedeutung ist rund um die innovativen Wassertechnologien der Markt der Wasseraufbereitung. Dieser besitzt einen riesigen Umfang und spielt überall auf der Welt eine Hauptrolle. Kein Wunder, dass das Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) in den kommenden Jahren ein kräftiges Wachstum in den Segmenten der Wasseraufbereitungssysteme und Wasserdienstleistungen erwartet.

De.mem: Innovativer Komplettanbieter auf dem Markt der Wasseraufbereitung

De.mem agiert als internationaler Anbieter auf dem Markt der dezentralen Wasseraufbereitung. Auf diesem zeigt sich das Unternehmen als innovativer Komplettanbieter. Das Gesamtpaket besteht aus dem Bau und dem Leasing von Anlagen zur Wasseraufbereitung, dem Service und der Wartung von diesen und der Lieferung von Spezialchemikalien und Verbrauchsmaterialien.

Die Wasseraufbereitungsanlagen können auf chemischen und biologischen Verfahren beruhen. Aber auch auf der modernen Membrantechnologie, welche De.mem entwickelt hat und immer weiter vorantreibt. Sie stellt einen starken Wettbewerbsvorteil dar und kann auch eine der vielen Lösungen sein, welche es im Kampf gegen die Wasserkrise braucht.