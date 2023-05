Green Power Technology von FSP - Nachhaltig für Industrie und Umwelt

TAIPEI, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Als einer der weltweit führenden Hersteller von Stromversorgungen feiert die FSP Group ihr 30. Jubiläum und kündigt an, dass sie auf der COMPUTEX 2023 in Taipei, vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2023, eine Reihe von Stromversorgungsprodukten vorstellen wird, um ihre umweltfreundliche Stromtechnologie für Nachhaltigkeit von Produkten und Umwelt zu demonstrieren. FSP wird auch seine ATX 3.0- und PCIe Gen5-kompatiblen Netzteile, sowie exklusive Gehäuse mit vorverlegten Kabeln und Kühllösungen für Gamer in seiner B2C-Produktpalette präsentieren. Auf dem Stand werden außerdem Stromversorgungen für Edge-Computing, PD-Charger, Microgrid-Energiespeichersysteme und Batterieladegeräte in gesonderten Bereichen ausgestellt.

Stand-Highlights:

Retail: Effiziente und leise Leistung für Pro-Gamer

Um die steigende Nachfrage nach hochdetaillierten Grafikerlebnissen in Spielen zu befriedigen, präsentiert FSP geeignete leistungsstarke und geräuscharme Netzteile.

Zur Demonstration der neuesten Netzteilspezifikationen stellt die FSP Group 1650W-Netzteile mit hohem Wirkungsgrad (80 PLUS Platinum) vor, die den INTEL ATX 3.0 und PCIe Gen 5 Standards entsprechen. Außerdem werden 1200-W-Netzteile (80 PLUS Platinum) mit kleinem Formfaktor sowie ATX 12VO"-Netzteilspezifikation in Zusammenarbeit mit Intel präsentiert.

Darüber hinaus wird das Flaggschiff-Computergehäuse CUT593 der FSP Group auf der COMPUTEX 2023 ausgestellt. Als besonderes Feature, wird das Gehäuse mit vorinstallierten Kabeln ausgeliefert und verhilft zu einem stets sauberen und aufgeräumten Innenleben ihres Systems.

Ferner kündigt das FSP Retail Team den Eintritt des Unternehmens in den Kühlermarkt an! Die FSP Group hat ein Team von technischen Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Computer-Kühltechnologie, das sich darauf freut, mit ihrem Know-How das Flaggschiff MX09 auf den Markt zu bringen, ein neues luftgekühltes Gerät mit ausgezeichneter Kühlleistung und leichter Installation. FSP ist bestens gerüstet, den Markt im Sturm zu erobern, denn Geräuschlosigkeit, Wärmekühlungund Eleganz sind die Kernpunkte des Produkts!

Darüber hinaus wird das HYDRO Ti PRO-Netzteil, das mit der Cybenetics Lambda A++ Noise Level-Zertifizierung ausgezeichnet ist, ein besonderes Highlight der Messe sein.

FSP hat einen weltbekannten PC-Modder eingeladen, das Hydro Ti PRO-Netzteil zu einer Sonderedition zum Thema des 30. Jubiläums zu modifizieren, was sicherlich eine spannende Gelegenheit sein wird, auf die man sich freuen darf.