BVB – auf dem Weg zu 6 Euro

Erstmals seit einigen Jahren wird die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden. Die Schale geht dabei nach Dortmund, die Bayern erhalten in Köln nur ein Duplikat. Mit einem Sieg gegen Mainz ist der BVB sicher Meister. Die Aktienmärkte spielen dieses Szenario. Die Aktie zog am Montag über zehn Prozent an, war an vielen Handelsplätzen einer der am häufigsten gehandelten Werte.

2) Was ändert die Meisterschaft für den BVB?

An den Kernzahlen ändert sich vergleichsweise wenig. Der BVB zieht das meiste Geld aus der Championsleague, die auch schon zuvor mit Platz 2. sicher war. Interessant ist die internationale Auswirkung auf die “Marke” BVB. Nach der langen Dominanz der Bayern dürfte sich eine überraschende Meisterschaft gut vermarkten lassen. Dazu locken Transfererlöse.

3) Der Ex-Dortmunder Haarland mischt die Premier League auf…

… und mit Bellingham steht möglicherweise der nächste Super-Transfer an. Der Mittelfeldspieler soll sich mit Real Madrid geeinigt haben. Eine Ablöse soll um 100 Millionen Euro liegen, plus Boni. Am Ende kommt man möglicherweise um 120 Millionen raus. Rekord für die Bundesliga!

4) Wohin könnte die Aktie laufen?

Die BVB-Aktie hat unter Corona und der mäßigen sportlichen Entwicklung der vergangenen Jahre gelitten. Ein erstes Ziel ist die Zone um 6 Euro.

5) Professionelle Investoren gehen immer stärker auf FX, neben dem S&P 500. Wie sieht es bei Euro/Dollar aus?

Der Euro hat um 1,10 USD ein spannendes Trading-Set-Up ausgebildet. Kurzfristig wird eine dovishe FED gespielt, aber auch die EZB dürfte mittelfristig einknicken. Wir rechnen daher nicht damit, dass der Euro die Marke von 1,10 USD nachhaltig überwinden kann. Bei Robomarkets handeln Sie Forex mit den engsten Spreads ab 0 Pips.

Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege bei Robomarkets in Frankfurt. Vielen Dank für die Antworten.