Wirtschaft IG Bau warnt vor "Desaster" auf dem Wohnungsmarkt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der stagnierenden Zahl der neu gebauten Wohnungen im vergangenen Jahr warnt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) vor schweren Folgen für den Wohnungsmarkt. "Die aktuellen Zahlen der Neubauwohnungen sind Vorboten für das, was uns bevorsteht: ein Desaster auf dem Wohnungsmarkt", sagte IG-Bau-Chef Robert Feiger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgabe).



"Wenn jetzt politisch nichts passiert, dann ist der Wohnungsbau am Ende." In diesem Jahr drohe der Neubau unter die Marke von 250.000 Wohnungen, im kommenden Jahr unter die 200.000er-Grenze zu fallen. "Die nicht gebauten Wohnungen sind ein Gradmesser dafür, wie es um den sozialen Frieden steht", so Feiger.