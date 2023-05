Recharge Resources erhält Bohrgenehmigung für das Lithium-Sole-Projekt Pocitos 2

Vancouver, BC – 23. Mai 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gab heute bekannt, dass es eine Bohrgenehmigung für bis zu sechs weitere Bohrlöcher auf dem Lithium-Sole-Projekt Pocitos im Block Pocitos 2 im argentinischen Salar Pocitos erhalten hat. Das Bohrprogramm wird durchgeführt, sobald die magnetotellurischen Daten Ende Mai/Anfang Juni vorliegen und verarbeitet wurden. Die Untersuchung wird bis in eine Tiefe von mindestens 600 m reichen.

Zusätzliche Bohrungen in den zusammenhängenden Blöcken Pocitos 1 und Pocitos 2 werden dazu beitragen, die Größe der potenziellen Ressource zu bestimmen und die Zuverlässigkeit der Schätzung nach Abschluss dieser ersten NI-43-101-konformen Untersuchung von der Kategorie „vermutet“ in die Kategorie „angedeutet und nachgewiesen“ zu verschieben.

Wie bereits angekündigt, ist die Grundlage für den gemäß NI 43-101 konformen Bericht in vollem Gange, nachdem Phillip Thomas, qualifizierter Sachverständiger von Recharge, das Bohrprogramm in Argentinien aufgesetzt hat, als er im November 2022, erneut im Januar 2023 und zuletzt im Mai 2023 vor Ort war, um den Kern, die Durchflussraten und die Proben zu messen und zu überprüfen und so den erwarteten NI-43-101-konformen Bericht zu erstellen. Ein Standortbesuch externer, im nahe gelegenen Rincon tätiger Hydrologen ist ebenso geplant, um den Standort und den Bohrkern zu inspizieren.

Philip Thomas, BSc Geol, FAusIMM MAIG, hat die letzten 22 Jahre mit der Exploration von Lithium-Solen verbracht, einschließlich des Baus und Betriebs einer Pilotanlage für die Produktion im Salar Rincon (für 825 Mio. US$ an Rio Tinto verkauft), und er und sein Team haben den Salar Pozuelos erkundet und aus vier Explorationsbohrungen eine angedeutete und vermutete Ressource gewonnen (kürzlich für 962 Mio. US$ an Ganfeng verkauft).

Dies ist ein weiterer Meilenstein im Bestreben des Unternehmens, im Projekt Pocitos eine Ekosolve-Anlage zur direkten Lithiumextraktion (DLE) mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Tonnen aufzubauen, um Richlink Capital Pty. – wie bereits im Rahmen einer Abnahme-Absichtserklärung angekündigt – mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid/-karbonat pro Jahr zu beliefern.