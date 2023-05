A. Menarini Diagnostics kündigt die Einführung der PRIME MDx Plattform an

FLORENZ, Italien, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- A. Menarini Diagnostics S.r.l. freut sich, die Markteinführung seiner PRIME MDx-Plattform bekannt zu geben: eine vollautomatische Molekulardiagnostik-Plattform für die Bearbeitung verschiedener Testportfolios durch Echtzeit-PCR von der Probe bis zum Ergebnis.

Die Covid-19-Pandemie hat den Markt für Molekulardiagnostik erheblich verändert und ihn in Richtung nahtlose Automatisierung, Benutzerfreundlichkeit, schnelle Durchlaufzeiten und Zuverlässigkeit der Tests gedrängt. Trotz der bedeutenden Fortschritte in diesem Bereich stützen sich viele Testanwendungen immer noch auf im Labor entwickelte Tests und arbeitsintensive Techniken, die die Einführung von automatisierten Diagnoselösungen in großem Maßstab unpraktisch machen.