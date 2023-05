BARCLAYS stuft RENAULT SA auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 39 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf den Autobauer stecke er weiterhin in einem Dilemma, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen seien zwar unverändert optimistischer als die durchschnittlichen Analystenschätzungen für den französischen Autobauer, doch er sehe mehr Wertpotenzial in der Aktie des Wettbewerbers Volkswagen. Starke Halbjahreszahlen könnten im Juli zwar ein kurzer positiver Kurstreiber werden, der Fokus am Markt habe sich aber verändert und liege nun mehr auf dem geplanten Börsengang der Elektro-Sparte Ampere./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 20:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 33,58EUR gehandelt.



