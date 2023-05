Frankfurt (ots) - Die neueste BearingPoint-Studie "Mobilität der Zukunft"

prognostiziert, dass bis zum Jahr 2030 in Großstädten etwa 23 Prozent aller

Fahrten durch Shared- und On-Demand-Angebote erfolgen werden (2021 waren es nur

acht Prozent).



Die neue Studie "Mobilität der Zukunft" der Management- und Technologieberatung

BearingPoint prognostiziert bis zum Jahr 2030 eine zunehmende Personalisierung

der Mobilität. Im neuen Mobilitäts-Ökosystem verschieben sich damit für alle

Beteiligten die Prioritäten. Laut Studie wird es unter allen Akteur:innen ein

Wettrennen um Kundendaten und Wertschöpfungsketten geben. Zudem werden

Servicedienstleistungen gefragt sein, die sowohl nationale als auch städtische

und ländliche Bedarfsmuster berücksichtigen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Der Wandel zu einer personalisierten Mobilität wird die komplette Industrie unddamit den gesamten Standort Deutschland betreffen. Unternehmen müssen auf diesenTrend reagieren, wenn sie im Wettbewerb weiterhin die Nase vorn haben wollen.Kunden erwarten inzwischen auch im Mobilitätsumfeld individuell auf siezugeschnittene Lösungen - wie sie es von Anbietern wie Netflix, Amazon oder Google gewohnt sind - sowohl im eigenen Auto als auch bei öffentlichenVerkehrsdienstleistungen. Dazu müssen Mobilitätsdienstleister ihre Kunden aberauch genauso gut kennen wie die großen Tech-Konzerne. Der Schlüssel liegt in derAuswertung und Nutzung individueller Kundendaten. Zudem müssen die DienstleisterBestandteil eines Partner-Netzwerks sein, um ihre Angebote mit anderen Angebotenkoppeln zu können", sagt Dr. Stefan Penthin, Globaler Leiter Markets beiBearingPoint.Bis 2030 - so die Studie - werden in Großstädten etwa 23 Prozent aller Fahrtendurch Shared- und On-Demand-Angebote erfolgen, was fast einer Verdreifachung imVergleich zum Jahr 2021 entspricht. Zukünftig werden alle Akteur:innen Teil derneuen, anspruchsvollen Infrastruktur sein und im Verbund mit Partner-Netzwerkenzusammenarbeiten, die den Kunden multimodale Fahrten mit unterschiedlichenVerkehrsmitteln anbieten.Automobilhersteller unter ZugzwangLaut der Studie haben Verbraucher:innen im Jahr 2030 eine Vielzahl neuerMöglichkeiten, ihr Mobilitätserlebnis zu personalisieren und können dann bequemwählen, wann und wie sie sich fortbewegen wollen - wobei sie aus Optionen wieMobilitätsdiensten auf Abruf, neuen Formen der Mikromobilität und Premium- oderMassenverkehrsmitteln wählen können. Dies bedeutet, dass die Automobilindustrieschnell auf die sich verändernden Geschäftsmodelle und die neueWettbewerbsdynamik der individuellen Mobilität reagieren muss: Statt anonymeMassenprodukte für breite Kundensegmente herzustellen, sollte sie eine