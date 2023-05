Da der Abbau der Lagerbestände nun fast abgeschlossen sei, bekräftigten die Experten der UBS trotz eines nur geringfügigen Verbesserungspotenzials in der Konsumgüter- und Industriechemie-Sparte mit einem Kursziel von 48 Euro ihre Kaufempfehlung für die Lanxess-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 40 Euro erholen, wo sie zuletzt im März 2023 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 38 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV2JC65, Bewertungstag 15.9.23, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro quotiert.

Gelingt der Lanxess-Aktie in spätestens einem Monat die Erholung auf 40 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,35 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,005 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,005 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK6G3L0, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro taxiert.

Legt die Lanxess-Aktie auf 40 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+76 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,048 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,048 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN3CC98, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,64 – 0,65 Euro gehandelt.

Beim Lanxess-Aktienkurs von 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,99 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.