MindBio Therapeutics meldet die Genehmigung einer weltweit ersten klinischen Phase-2-Studie zur Heimanwendung einer LSD-Mikrodosierung bei schweren depressiven Störungen durch die Ethikkommission

Vancouver, British Columbia, den 23. Mai 2023 / IRW-Press / – MindBio Therapeutics Corp. (CSE: MBIO; FWB: WF6) (das „Unternehmen“ oder „MindBio“) freut sich, bekannt geben zu können, dass die Ethikkommission eine Genehmigung für eine weltweit erste klinische Phase-2a-Studie zur Heimanwendung einer LSD-Mikrodosierung bei Patienten mit schweren depressiven Störungen (MDD, Major Depression Disorder) erteilt hat. Die Studie wurde auch vom Register für klinische Studien („Clinical Trials Registry“) genehmigt.

Depressionen sind weltweit eine der Hauptursachen für „Lebensjahre mit Behinderung“. Es besteht ein starker Bedarf im Hinblick auf die Entwicklung neuer, alternativer Antidepressiva-Therapien. In dieser offenen klinischen Studie bei 20 Patienten mit schweren depressiven Störungen (MDD) werden die Verträglichkeit und Durchführbarkeit eines 8-wöchigen LSD-Mikrodosierungsschemas untersucht. Die Ergebnisse werden in eine weiterführende Studie einfließen. Dabei handelt es sich um eine weitaus größere, randomisierte, placebokontrollierte Dreifach-Dummy-Studie der Phase 2b bei Patienten mit schweren depressiven Störungen.

Schwere depressive Störungen (MDD) sind mit über 260 Millionen Betroffenen die Hauptursache für globale Aktivitätseinschränkungen. In Neuseeland, der Gerichtsbarkeit dieser Studie, erleiden jedes Jahr rund 6 Prozent aller Personen eine depressive Episode. In den USA prognostizieren die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dass rund 16 Millionen Erwachsene in den USA jedes Jahr unter Depressionen leiden werden.

Trotz dieser Häufigkeit sind die derzeitigen medizinischen Therapien bei rund einem Drittel der Patienten durch langsamen Beginn, unterschiedliche Verträglichkeit und teilweise oder vollständige fehlende Wirksamkeit eingeschränkt1. Umfragen haben gezeigt, dass Personen, die Antidepressiva einnehmen, diese zwar als für ihre Stimmung nützlich ansehen, aber viele berichten über Probleme mit: Medikamentenentzug (74 Prozent), sexuellen Funktionsstörungen (72 Prozent), Gewichtszunahme (65 Prozent) und emotionaler Betäubung (65 Prozent), die sich allesamt negativ auf die Lebensqualität auswirken2.