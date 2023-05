Airbiquity gewinnt die Auszeichnung Industrial IoT Product of the Year 2023

SEATTLE, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Airbiquity, ein weltweit führendes Unternehmen für Dienstleistungen im Bereich vernetzte Fahrzeuge, gab heute bekannt, dass seine Software-Management-Plattform OTAmatic die Auszeichnung „IoT Evolution Industrial IoT Product of the Year 2023" erhalten hat, mit der die besten, innovativsten Produkte und Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT) geehrt werden. Die Gewinner werden von IoT Evolution World präsentiert und repräsentieren prominente Akteure auf dem Markt, die kontinuierlich den Fortschritt von Technologien demonstrieren und nachweislich als Marktführer gelten.

„Wir bei Airbiquity sind der Meinung, dass Innovation der Schlüssel zur Erschließung des Potenzials von vernetzten Fahrzeugdiensten und Besitzerfahrungen ist", sagte Kamyar Moinzadeh, Präsident und Chief Executive Officer bei Airbiquity. „Unsere Software-Management-PlattformOTAmatic ist ein hervorragendes Beispiel dafür; sie kombiniert modernste Technologie mit benutzerfreundlichem Design, um eine umfassende Lösung für Over-the-Air-Software-Updates für Fahrzeuge zu bieten. Während sich die Automobilindustrie kontinuierlich weiterentwickelt, setzen wir uns weiterhin dafür ein, Lösungen zu liefern, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen."

„Die für die Industrial IoT Product of Year Awards ausgewählten Lösungen repräsentieren das vielfältige Innovationsspektrum, das heute den mehrere Milliarden Dollar umfassenden IoT-Markt vorantreibt. Es ist mir eine Ehre, Airbiquity zu seiner innovativen Arbeit und seinem hervorragenden Beitrag zur sich schnell entwickelnden IoT-Industrie zu gratulieren", sagte Moe Nagle, Senior Editor für IoT Evolution World.

„Es ist mir eine Freude, die Software-Management-Plattform OTAmatic anzuerkennen, eine innovative Lösung, mit der sich Airbiquity die Auszeichnung Industrial IoT Product of the Year 2023 verdient hat, sagte Rich Tehrani, CEO, TMCnet. „Ich freue mich darauf, in Zukunft weitere Innovationen von Airbiquity zu sehen."

Um mehr über OTAmatic zu erfahren, besuchen Sie bitte: OTAmatic Software Management Platform

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und ein Pionier in der Entwicklung und Konstruktion der Telematik-Technologie für die Automobilindustrie. Airbiquity steht stets an der Spitze der Innovation in der Automobilindustrie und entwickelt die fortschrittlichste Softwaretechnologie für vernetzte Fahrzeuge und Cloud-Dienste. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Kraftfahrzeughersteller und -zulieferer hochgradig skalierbare, verwaltbare und sichere Serviceprogramme für Millionen von vernetzten Fahrzeugen in über 60 Ländern weltweit implementiert. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder beteiligen Sie sich an der Diskussion @Airbiquity.

Medienkontakt:

Frances Bigley

airbiquity@finnpartners.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2082876/Airbiquity_Industrial_IoT_POTY_23.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/airbiquity-gewinnt-die-auszeichnung-industrial-iot-product-of-the-year-2023-301831728.html