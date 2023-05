Goldman hebt Ziel für BMW auf 120 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 117 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Konsensschätzungen für den Autobauer in diesem Jahr erschienen ihm zu niedrig, sodass positive Überarbeitungen im Jahresverlauf wahrscheinlich seien, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des Produktzyklus' könnten die Sorgen um die Profitabilität übertrieben sein./tih/ck

