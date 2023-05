Eschborn (ots) - Frauen sind ein wichtiger und notwendiger Erfolgsfaktor für

Unternehmen. Im Rahmen des Diversity Day 2023 unterzeichnet Randstad die UN

Women's Empowerment Principles. Das Ziel: Geschlechterparität bis 2030 im

Senior-Management.



Eine vielfältige Belegschaft fördert das Innovationspotenzial von Unternehmen.

Obwohl immer mehr Frauen erwerbstätig sind, sind sie in Führungspositionen

oftmals noch unterrepräsentiert: Der Anteil von Frauen in Führungspositionen im

mittleren Management ist beim Personaldienstleister Randstad bereits sehr gut

und liegt sogar über 50 Prozent, im Top-Management besteht aber noch

Verbesserungsbedarf. Randstad hat deshalb eine Frauen Business Resource Group

(BRG) gegründet, die das Ziel verfolgt, Frauen speziell bei der Entwicklung

ihrer Karriere zu unterstützen - unter anderem mit der Erarbeitung eines

Frauenkarriere-Plans.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Business Resource Group: Randstad fördert GeschlechterparitätFrauen haben in Deutschland ebenso häufig ein Studium oder eine qualifizierteAusbildung absolviert wie Männer. Trotzdem sind sie in den Führungspositionender deutschen Wirtschaft, vor allem im Top-Management, noch nicht so starkvertreten, wie sie es sein sollten. Die Gründe für diese Benachteiligung sindvielfältig. "Frauen zu befähigen, in Führungspositionen aufzusteigen, ist nichtnur eine Frage der Gleichberechtigung, sondern eine strategische Notwendigkeit.Ihre Einbindung bringt vielfältige Perspektiven, Innovationen, Expertise undeinen wertvollen Erfahrungsschatz mit sich. Aus diesen Gründen hat sich Randstaddazu verpflichtet, bis 2030 eine Geschlechterparität in der oberenManagementebene zu erreichen", sagt CEO Richard Jager. "Insgesamt sind wir beimThema Frauen in Führungspositionen schon gut aufgestellt und auf dem richtigenWeg. Wir sind davon überzeugt, dass diverse Teams, die die gesellschaftlicheRealität bestmöglich widerspiegeln, einen ganz entscheidenden Beitrag für unsereOrganisation leisten und dass das positive Auswirkungen auf unserenUnternehmenserfolg hat", so Jager. Mit der Erarbeitung des Karriereplans in derRandstad Frauen Business Resource Group setzt das Unternehmen jetzt einekonkrete Maßnahme zur Frauenförderung um.Sieben Grundsätze zur Stärkung von berufstätigen FrauenDoch nicht nur beim Thema Frauen in Führung besteht Handlungsbedarf. Auch ihreallgemeinen Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Die Organisationen UNWomen Deutschland und UN Global Compact haben deshalb sieben Grundsätze