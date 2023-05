0,6 % mehr neue Wohnungen im Jahr 2022

WIESBADEN (ots) -



- 295 300 neue Wohnungen im Jahr 2022 fertiggestellt

- -1,5 % bei Einfamilienhäusern, +14,1 % bei Zweifamilienhäusern, +1,5 % bei

Mehrfamilienhäusern, -9,8 % bei Nichtwohngebäuden

- Bauüberhang steigt zum Jahresende 2022 auf 884 800 Wohnungen, davon waren 462

900 Wohnungen bereits im Bau

- Durchschnittliche Dauer zwischen Bauantrag für Wohngebäude und Fertigstellung

seit 2020 um 2 Monate verlängert



Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 295 300 Wohnungen gebaut. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 1 900 Wohnungen oder 0,6 %

mehr als im Vorjahr. Damit stieg die Zahl fertiggestellter Wohnungen nach einem

Rückgang im Jahr 2021 (293 400 Wohnungen) wieder leicht, nachdem die Zahl neuer

Wohnungen in den Jahren 2011 bis 2020 stetig gestiegen war. Allerdings wurde das

Niveau des Jahres 2020 (306 400 Wohnungen) im Jahr 2022 nicht erreicht. In den

Zahlen sind sowohl die Baufertigstellungen für neue Gebäude als auch für

Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. Die Bundesregierung verfolgt das

Ziel, jährlich 400 000 neue Wohnungen in Deutschland zu schaffen.