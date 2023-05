Zahl der stationären Hautkrebsbehandlungen binnen 20 Jahren um 75 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Die Tage werden wärmer, und damit zieht es die Menschen

zunehmend ins Freie. Der Sonnenschein birgt jedoch Gesundheitsrisiken:

Übermäßige UV-Strahlung und Sonnenbrände können Krankheiten wie Hautkrebs

auslösen. In den vergangenen 20 Jahren hat die Zahl der Krankenhausbehandlungen

wegen Hautkrebs fast stetig zugenommen. 105 700 Menschen wurden 2021 mit der

Diagnose Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt. Das waren knapp 75 % mehr

Fälle als im Jahr 2001, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Zugenommen haben vor allem die Behandlungsfälle aufgrund des sogenannten hellen

Hautkrebses, und zwar um 114 % von 38 400 Fällen im Jahr 2001 auf 82 100 im Jahr

2021. Wegen des sogenannten schwarzen Hautkrebses gab es 2021 23 700 stationäre

Behandlungen und damit 7,0 % mehr als 2001. Vor allem heller Hautkrebs steht in

Verdacht, durch Sonnenlicht mitausgelöst zu werden.



Hautkrebs war bei 7,4 % aller stationären Krebsbehandlungen im Jahr 2021 die

Hauptdiagnose. 20 Jahre zuvor lag der Anteil noch bei 3,8 %. Männer sind dabei

häufiger betroffen als Frauen: Auf sie entfielen 58 % der stationären

Behandlungen wegen Hautkrebs, aber nur 48 % aller Krankenhausbehandlungen

insgesamt.





Zahl der Todesfälle wegen Hautkrebs gegenüber 2001 um 55 % gestiegenAn Hautkrebs starben im Jahr 2021 etwa 4 100 Menschen. Das waren 55 % mehr alsim Jahr 2001 mit gut 2 600 solcher Todesfälle. Im selben Zeitraum ist die Zahlder Todesfälle wegen Krebserkrankungen insgesamt lediglich um 10 % gestiegen.Wie bei den meisten Krebserkrankungen sind vor allem ältere Menschen betroffen:So war die Hälfte der 2021 an Hautkrebs Verstorbenen 80 Jahre alt und älter,mehr als ein Drittel war mindestens 85 Jahre alt. Relativ gesehen ist dasRisiko, an Hautkrebs zu versterben, in der Altersgruppe der 35- bis unter40-Jährigen am höchsten: Hier war Hautkrebs in 0,8 % der Todesfälle dieTodesursache, während der Anteil insgesamt bei nur 0,4 % lag.Methodische Hinweise:Der Rückgang der stationären Krankenhausbehandlungen in den Jahren 2020 und 2021ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Die hohe Auslastung derKrankenhäuser durch COVID-19-Patientinnen und -Patienten, das Freihalten vonBettenkapazitäten und verschärfte Hygienekonzepte führten dazu, dass "planbare"Behandlungen verschoben wurden. Zudem vermieden vermutlich viele MenschenKrankenhausaufenthalte, wenn sie diese nicht als unbedingt notwendig erachteten.Die Angaben zu Krankenhausbehandlungen und Todesfällen basieren auf derKrankenhausstatistik beziehungsweise auf der Todesursachenstatistik. Bei denDaten aus der Krankenhausstatistik handelt es sich jeweils um die Zahl derstationären Behandlungsfälle. Mehrfachzählungen einer Person sind möglich, fallsdie Patientin oder der Patient in einem Jahr aufgrund der gleichen Hauptdiagnosemehrfach stationär behandelt wurde.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:GesundheitsstatistikTelefon: +49 611 75 8133www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5515114OTS: Statistisches Bundesamt